國民黨總統參選人侯友宜17日到新竹縣黨部參加與幹部有約座談會，批民進黨執政7年多來，從不選擇對話、不交流、不溝通，民進黨為了選舉開支票卻沒有兌現，一直在騙，他願承擔起兩岸和平的重責大任！

侯友宜說，台灣跟大陸有那麼大的仇恨嗎？兩岸明明都是同文同種，有共同的宗教信仰與文化，兩岸本該和平相處，比別人更有機會做到，但民進黨執政7年多來卻選擇不交流不溝通，明明就在隔壁，還要你瞪我、我瞪你，你兩句、我三句，何必逞口舌之快，若哪天台灣的防空識別區飛的是戰機過來，不小心擦槍走火的話，台灣和大陸將永遠陷入仇恨的狀態，台灣也將永無寧日。

侯友宜指，現在國家有難、匹夫有責，他希望每一個人都是侯友宜，每一個人都能站出來守護台灣，要用這樣的態度來捍衛兩岸和平，因為這是國家安全保衛戰，也是下一代生死與共的保衛戰，請大家千萬不要忘了，這不是侯友宜一個人的責任，而是大家的責任。

侯友宜說，他承擔起兩岸和平的重責大任，面對再多的侮辱、批評、抹黑與造謠，他都無怨無悔承擔，就像他當刑警的時候，經常在槍林彈雨中拚生死，當被槍抵著頭的時候，他隔天還是奮勇上戰場，當面對同袍不幸殉職的時候，他隔天也一樣上戰場，這一切都不是因為他不怕死，而是當時國家賦予他的責任，而現在他將承擔更大的責任，希望每一個人都來當他的後盾。

侯友宜說，客家人忠黨愛國、清廉刻苦，堅毅不拔，最討厭貪贓枉法，有些案子要查，要解密、要表決還輸人家，國民黨雙手雙腳舉起來都輸，所以立委一個都不能掉，「他們負責揭弊我要負責除弊」，他承諾當選總統半年內成立特偵組，一年內把不論是光電、疫苗採購、缺蛋等問題查清楚，還給人民一個公道。

侯友宜說，選舉現在剩88天，這是個好預兆，永遠堅定信心，就像前總統蔣經國說的，逆境堅定力，風雨生信心，88就是發發，今天就從新竹縣開始吹起台灣勝利改變的號角，88一直往前衝。

侯友宜並說，他跟楊文科一樣，務實、穩健，不打誑語，不像民進黨、賴清德，說是兩岸和平的使者，但卻在行政院長備詢台說自己是台獨務實工作者，還高舉台獨萬歲，這能創造兩岸和平嗎？

侯友宜並批昨天賴清德在陽明交大演講，說要蓋多少社會住宅，賴在台南市當市長1戶也沒做，「嘛擱在騙！」有時候看人要看前段歲月，走來的路是不是一樣。

侯友宜痛斥民進黨還是一直再騙，花那麼多兆預算，對客家族群有關心過嗎？拿100億成立一個客家文化產業發展基金有這麼困難嗎？客家文化最重要語言傳承，訂一個客家語言發展網，有那麼困難嗎？該做的不做，侯友宜來做！