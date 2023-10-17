藍白合會前會14日舉行，雙方對於產生在野最強候選人方式沒共識。對此，資深媒體人王尚智認為，但藍白配不成，基層討厭國民黨的情仇記憶將重新湧出，民眾黨總統參選人柯文哲與民進黨總統參選人賴清德將對決，「最終些微差異，誰獲勝是天意」。

藍白合會前會時，雙方幕僚針對如何產生在野陣營人選有歧見，國民黨提出開放式民主初選，民眾黨則堅持採用民調方式決定。柯文哲則在15日痛批國民黨總統參選人侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算，金溥聰則召開記者會大動作回擊，批柯「說翻臉就翻臉」。

對此，王尚智今（17）日在臉書表示，在野三方談不成，選票上將變四腳督，但藍白若配不成，基層討厭國民黨的情仇記憶重新湧出，民眾散流將棄保給柯文哲，並與賴清德進行最後對決。王尚智更預測，最終結果將只有些微差異，「誰獲勝是天意！」

該文引來諸多網友議論，有網友認為「精準，棄保這次會很明顯，副手也變得重要，心切想下架民進黨的不少，會投給勝算大的」、「全力支持柯當正，改變台灣」；但也有網友表示「國民黨還有組織動員能力，侯友宜也還有一定支持度，大量藍營選民棄國民黨選柯，好像不太容易」、「我保證我跟家人不會因藍白不合轉投柯」。