民進黨總統參選人賴清德近日與槓上民眾黨參選人柯文哲，針對柯爆料曾被拉去小房間與賴談支持興建深澳電廠一事，賴大動作予以駁斥。但媒體人黃揚明指出，柯、賴曾於2018年見面的相關新聞已被找出，酸嗆賴，「現在是選擇性失憶？」

柯文哲日前自爆，為爭取支持興建深澳電廠，賴清德任行政院長時，曾拉他去小房間談相關議題，但賴否認相關說法，強調與柯的交情沒那麼好。針對賴清德的說法，柯競辦發言人陳智菡21日質疑，為什麼賴現在翻臉不認人？自己說過的話都不敢承認，要如何讓人信賴？

黃揚明昨（22）日在政論節目《新聞大白話》表示，有人翻出了2018年3月21日，時任行政院長的賴清德，率領內閣團隊成員到北市府拜會柯文哲，在活動中，兩人至少閉門會談了90分鐘，且至今仍能查到當時的新聞稿與照片。

黃揚明除質疑，賴清德「現在是選擇性失憶嗎？」只要是不如他的意的事物，他全都會忘記？也直言，未來國家要是由這樣的人領導，是件很危險、可怕的事。

其實在此之前，常評論時事的藥事林士峰昨已在臉書貼出照片相關截圖，發文酸問賴清德「怎麼會自己說謊，還痛批別人說謊？」