國民黨、民眾黨對產生2024最強總統候選人的意見分歧，精神科名醫沈政男分析民調的抽樣方法，直言全民調是最能選出最強候選人的初選方法，若民眾黨總統參選人柯文哲對於全民調與開放式初選平均計算的方法不讓步，國民黨總統參選人侯友宜應把握當副手的機會接受全民調，否則什麼都沒有了。

藍白合「會前會」於14日舉行，雙方派出侯競辦執行長金溥聰、柯辦總幹事黃珊珊對談，針對推出在野最強候選人方式，民眾黨主張以5家民調平均數的結果決定，國民黨則提出直接投票式初選，金更在15日召開記者會提出對於全民調的質疑，並稱從過去經驗來看，全民調經常出現很大誤差。

沈政男今（17）日在臉書分析金溥聰反對全民調的說法，發現金或許真的是擔心全民調不準確，而不只是擔心侯友宜輸掉藍白合的全民調初選。針對國民黨稱去年台南市長選舉，謝龍介封關民調大輸尋求連任的台南市長黃偉哲，結果開票出來只輸不到6％，沈政男提到，該民調是《美麗島電子報》所做，若是《菱傳媒》的封關民調，與投票結果相當接近，原因出在《美麗島電子報》採取純市話民調，許多人並不接市話，因此產生嚴重抽樣偏誤，而《菱傳媒》使用的是網路抽樣。

沈政男直言，全民調是最能選出最強候選人的初選方法，如今柯文哲已拒絕開放式初選，若對於全民調與開放式初選平均計算的方法也不讓步，「侯友宜應該把握當副手的機會，接受全民調，否則就什麼都沒有了」。