控制加薩走廊的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日清晨對以色列本土發動50年來最大規模的入侵行動；民進黨主席賴清德今在中常會譴責任何形式的暴力；也希望在烏俄戰爭後，也在中東紛亂之際，台海能夠往和平的方向發展，全體社會，全體黨員，還有全體的台灣社會，大家共同努力，往這個目標來發展。

賴清德說，民進黨有清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，民進黨的核心價值，是愛、和平、非暴力，蔡英文總統上任之後，在第一次就職演說當中就提到，「我們的善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」；第二次當選的當天晚上，蔡總統又提到，「和平、對等、民主、對話」，兩任總統的任期，都是以四個原則來處理兩岸，希望追求兩岸的和平發展。

他說，昨天的雙十演說，蔡英文總統再次強調，兩岸和平的發展是唯一的選項，蔡總統也特別提出具體的做法，包括以人民的共識為基礎、以對等尊嚴為前提、以民主作為程序，然後維持現狀作為核心的精神，來推動和平的發展。

他說，日前他也投稿華爾街日報，在蔡英文總統的四大堅持之上，提出的和平四大支柱行動方案，其中的第四支柱，就是只要在對等、尊嚴的前提下，台灣願意跟中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，也促進台海的和平和穩定。蔡總統在昨天的雙十演說當中，提出了更完整、具體的做法。

賴清德也表示，哈馬斯對以色列發動攻擊，民進黨譴責任何形式的暴力，也希望這場戰事能夠迅速結束，能夠保護無辜的人。