副總統賴清德今天向美國商會提出能源政策的三個目標，強調會穩定民生的供電、確保產業供電無虞，「未來臺灣供電狀況會越來越穩定」。美國有關氫能、儲能等先進能源技術，也是世界領先。他相信淨零轉型是兩國共同的目標，未來更是兩國可以加速合作的項目。

賴清德副總統今天下午出席「台灣美國商會」午餐會，以「台美共好，Stronger Together」為題進行英文演講，針對美國商會所關心的議題，包括臺美貿易、能源轉型、醫療體系、生醫產業、區域和平穩定等，分享觀點與想法。

賴清德指出，目前兩國經貿關係持續擴大，臺灣過去5年赴美投資的金額，已經成長4.3倍。現在臺灣已是美國第8大貿易夥伴，美國是臺灣第2大貿易夥伴。根據AmCham 2023年的調查報告，有88％會員預計未來繼續在臺灣維持或擴大投資，他要感謝大家對臺灣的信心。

談及能源轉型，他指出，淨零轉型是世界的共識，也是臺灣的目標。我們的能源政策有三個目標：第一，是穩定民生的供電；第二，是確保產業供電無虞；第三，則是要響應2050淨零轉型的目標。

他說，我們會確保產業及民生供電的穩定。在蔡總統執政任內，我們新建大型機組容量，過去7年核定6座電廠、18部機組，合計1701萬瓩。放眼未來臺灣的用電需求，每年約新增100萬瓩，到2030年約新增700萬瓩。而再生能源除外，臺灣大型機組預計將增加910萬瓩，「未來臺灣供電狀況會越來越穩定」。

賴清德指出，我們會持續發展多元綠能，在確保供電穩定的前提之下，推動臺灣的淨零轉型，包括「能源轉型更安全」、「企業轉型更有競爭力」、「生活轉型更永續」、「社會轉型更具韌性」等4個轉型。

此外，他說，我們要加速臺美在能源先進技術的合作，很高興看到能源是臺美兩國近年來合作進展最快速的領域，尤其在電動車產業。美國拜登總統在2021年宣布，預計在2030年前達到減碳至少50％，2050年前實現淨零碳排目標。

在此同時，美國有關氫能、儲能等先進能源技術，也是世界領先。他相信淨零轉型是兩國共同的目標，未來更是兩國可以加速合作的項目。