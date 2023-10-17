民進黨總統參選人賴清德昨天到陽明交大演講時，遭學生洗臉「過去台南市長任內並未落成任何1戶社宅」。對此，高雄市長陳其邁今（17）日緩頰指出，社宅政策過去碰到一些問題，當然也跟政府決心有關，因此2016年蔡英文總統上任後，中央住都中心扮演更積極角色，才造成全台灣縣市社宅快速增加。

賴清德昨到校園演講時，提出未來將興建13萬戶社宅，並宣稱蔡英文執政蓋了12萬戶社宅，但有學生當場提問並質疑，賴清德過去擔任台南市長任內也並未完成、落成任何1戶社宅，因此要求賴清德再說明更具體方案或詳細時程。

對此，陳其邁今受訪時為賴緩頰，他指出，2016年蔡英文總統上任，社會住宅就是民進黨的政策，也包租代管、租金補貼，再加上社會住宅的興建，這些都是社會住宅政策的核心。

陳其邁指出，賴清德擔任台南市長是從2010到2017年的任期，接下來擔任行政院長，民進黨政府不管是中央也好，地方也好都很努力在做，像高雄市政府現在目標已增加到1萬8000戶，所以怎麼樣能夠建構一個中央、地方合作的一個平台，這個其實是非常重要的。而陳其邁暗指的其實是，賴清德時任台南市長時，中央執政的是國民黨馬英九。

話鋒一轉，陳其邁也提及，社會住宅政策在過去為什麼會碰到一些問題，當然也跟政府的決心有關，所以在2017年左右就開始在資金或在整個土地取得逐漸鬆綁，中央住都中心也扮演更積極的角色，這樣才造成全台灣在其他縣市大家社會住宅快速增加。

陳其邁表示，怎樣能夠讓居住正義能夠落實，賴清德副總統也有提出他社宅相關興建的一個目標，也會再增加社宅的一個興建，這個是大家共同關心的議題，候選人應該要提出很明確的目標是多少、要興建多少戶，像賴副總統一樣，他也會提出一些興建的目標，那怎麼做？

陳其邁認為，在各地方政府其實大家都很清楚，地方政府哪有什麼地？很多閒置土地都屬於國有財產署或中央國營事業，這都必須打通任督二脈才能夠大量的增加社會住宅，所以我們也期待，總統候選人都能提出很具體的社宅主張。