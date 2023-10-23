民進黨新竹市立委參選人林志潔23日宣布將推出親子活動「魔法潔潔 Ready Go！」。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委參選人林志潔23日宣布將推出親子活動「魔法潔潔 Ready Go！」，29日起的每個周末在竹市各大公園將陸續舉辦共10場親子活動，希望透過寓教於樂的活動，團結大家力量，並傳達自己的教育政見。

林志潔表示，「魔法潔潔」背景是我們居住的新竹市遇到了大危機，要集結大家的力量，跟著魔法潔潔一起克服危機的故事，希望透過寓教於樂的活動內容，團結新竹市大小朋友的力量，解決新竹市的危機。

林志潔指出，親子活動第1場是萬聖節特別場，即將在本周日（29日）在關新公園下午3點至5點登場，內容包含帶動跳、變魔術，以及多種闖關遊戲，活動名額有限，邀請大家盡速報名，未來每個周末也會在新竹市各大公園舉辦共10場的「魔法潔潔Ready Go」，邀請大家關注她的臉書與LINE@，裡頭都有活動報名資訊。

另，親子活動中，林志潔也將說明她的教育政策。其教育政策分成學齡前、學齡中、高等教育。學齡前會落實托育普及，扶助偏鄉學童，強化家長選擇權。

而針對學齡中學童包含提供多元教育選擇，推動就近入學，鼓勵雙語多語，推廣程式語言教育等。

林志潔同時指出，新竹市也有豐富的高等教育資源，針對高教她除了會跟隨民進黨總統參選人、副總統賴清德政策，支援弱勢族群，也會提高研究量能、鼓勵產學合作與保護研發成果，並且促進大學與新竹市的互動，落實大學社會責任，期盼能透過這些具體政策，提升新竹市的教育力，厚植竹市與國家的人才力。