選情升溫，民進黨總統參選人賴清德今晚首度替民進黨立委高嘉瑜站台，賴清德向支持者強調，民進黨百分百支持高嘉瑜，只要這區票源集中就能贏，否則就會讓在野參選人得利。他也親自為今天生日的高嘉瑜送上蛋糕，更開金嗓唱起生日快樂歌，高嘉瑜也許下「賴清德、高嘉瑜高票當選」和「國會過半」的生日願望，現場氣氛相當溫馨。

台北市港湖立委面臨「三腳督」選戰，在地深根已久的國民黨前立委、台北市議員李彥秀此次捲土重來，同屬泛綠陣營的吳欣岱又堅選到底，讓尋求連任的高嘉瑜受到極大挑戰。

賴清德今晚赴東湖福生宮參香祈福，藉賴桑廟口開講活動替高嘉瑜助陣，這也是高被提名以來，首度在選區與賴清德同框造勢，民主活水的前黨主席卓榮泰、新系立委林俊憲、英系立委邱泰源、英系黨部主委張茂楠、市議員王孝維、何孟樺、李建昌，以及屬正國會的賴清德競選總部督導江志銘也都到場支持，展現跨黨派相挺立場。

今晚這場造勢於7時開始，許多支持者早早在外守候，一開放進場，在場200張椅子隨即坐滿，還有支持者靠著欄杆旁聽，氣氛相當熱絡，而賴清德進場時，不少支持者高喊「總統好」，他還數度舉起高嘉瑜的手，盼鄉親鼎力相挺，高嘉瑜也以「壽星」身份向台下喊話，強調國會要過半，港湖就是最關鍵的一席，民進黨必須團結一致。

賴清德致詞時回憶，2019年他和卓榮泰一同出席高嘉瑜競選總部成立時，當時支持者並不多，今天台下卻坐滿人，讓他十分感動，他也向鄉親喊話，盼支持者能全力支持高嘉瑜，因為台灣需要這席，只要高嘉瑜當選，立法院就能過半。

賴清德說，當前台灣面臨的挑戰沒比過去少，因次每席立委都很重要，票源不能分散，「民進黨提名高嘉瑜，就是百分百支持」，他也以黨主席的身份懇託，請鄉親支持「賴清德一票，高嘉瑜一票」，盼兩人能高票當選，創造台灣雙贏。

賴清德接著列舉三個支持高嘉瑜的理由，首先，他強調高嘉瑜擔任立委以來，從來沒有「跑票」過，始終與民進黨團站在一起，也不會凍結潛艦預算；第二，高嘉瑜是國會評鑑第一名的立委，民眾應該將專業立委留在國會，對方也對地方建設和服務盡心盡力，推動檸檬車條款和實坪制2.0，拜票認真程度也不輸他，讓他十分「毋甘」。

由於今日恰好是高嘉瑜的生日，賴清德更親自要求台北市黨部同仁準備生日蛋糕，宣示民進黨對高嘉瑜的百分百支持，他還罕見開金嗓唱起國語、台語及英語的生日快樂歌，唱完還不忘喊話鄉親，若港湖票源分散就慘了，在野黨參選人就會贏，民進黨不能被人看衰；高嘉瑜也感動表示，這是她有生之年最感動的生日，隨後許下「賴清德、高嘉瑜高票當選」和「國會過半」的生日願望，盼明年一月後能成真。