副總統賴清德17日上午出席「台北紡織展（TITAS）開幕典禮」時感嘆說道，今年的規模相當盛大，可見紡織產業已經走出疫情的陰霾。他並表示，政府持續改善投資環境，鼓勵企業投資台灣，也積極協商加入區域經濟，期盼企業立足臺灣、布局全球、產品行銷全世界，讓台灣成為經濟上的日不落國。

賴清德致詞指出，根據經濟部統料，2022年台灣紡織及成衣工廠超過4500家，從業人員超過14萬人，總產值也超過4000億元；2022年紡織及成衣業工業貿易順差高達1571億，是台灣第4大貿易順差產業，為國家經濟發展貢獻良多。

賴清德提到，台灣紡織業在機能應用方面享譽國際，業界不惜重資投入科技研發，並因應潮流設計。目前台灣機能衣供應全球知名，不僅產品附加價值高，也讓紡織業走出有別於其他開發中國家的新道路，促進臺灣紡織業的國際貿易。許多參加奧運或世界盃足球賽的知名運動員，身上都穿著來自台灣的機能運動衣，讓國人感到光榮。

他表示，自己相當敬佩紡織企業雖然經歷產業不景氣，仍願意投資先進設備，從事智慧製造及進行數位轉型。產業的成功代表著臺灣未來的希望，他要代表總統和國家，向紡織業者表達由衷的感激。

賴清德指出，期盼未來結合各行各業，共同將台灣經濟打造成日不落國，讓太陽不論在何時、何地升起，都能照耀到臺灣企業。他在擔任行政院長期間，積極改善臺灣的投資環境，檢討水電、土地、人力、人才等問題，並提出相應政策解決。另也推動歡迎臺商回臺投資、根留臺灣企業加速投資及中小企業加速投資等「投資臺灣三大方案」。從2018年到今天，累計投資金額已超過2兆元，創造10幾萬個就業機會。

賴清德說，近年來，在蔡總統的領導及相關部會的努力下，臺灣與菲律賓、越南、印度等國家重新洽簽投資保障協定，保障臺灣企業在外國投資時，權益受到保障。政府鼓勵臺商「鳳還巢」，也樂於協助想要到海外建立生產基地的廠商。

副總統表示，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署，第二階段也正順利進行中；同時啟動與英國的「深化貿易夥伴關係」協商，希望解決關稅問題。另，台灣已提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請，政府會持續努力參與區域經濟，期許達到立足臺灣、布局全球、產品行銷全世界的「經濟日不落國」目標。