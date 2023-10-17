民進黨總統參選人賴清德16日到陽明交大演講，會後並接受學生提問，有學生問題辛辣，指民進黨完全執政，但這麼多年仍有許多法案未通過，要如何說服人民繼續支持？還有行人地獄及社宅等問題，粉專「政客爽」今(17日)剪輯節錄賴清德的「賴式廢話」再現，又扯台灣民主，喊2050目標人行道車禍零死亡率等空話，還把社宅跳票與否推給明年520卸任的總統蔡英文。國民黨立委鄭麗文直轟，賴清德的回應根本用臉接球。

陽明交大座談中，有大學生問到：台灣有行人地獄之稱，專業人士稱改善台灣交通要100年，你當選總統如何擺脫行人地獄臭名？沒想到賴清德竟又扯說：「我認為我們的國家非常了不起，我們的民主從專制獨裁的黑暗時代，走到今天自由民主的幸福，我們民主指數是亞洲第一名。」接著又開空頭支票：2030目標人行道車禍死亡率減半，2050目標人行道車禍零死亡率。他還問學生幾歲？同學回答18歲，賴說：「那你20幾歲就可以看到成果，我們一起努力。」

學生問到台灣人民不希望看到絕對權力使人絕對腐敗，在座學生給了十分之一的生命讓民進黨執政，結果很多法案卻都過不了，要如何說服人民繼續支持民進黨？，賴清德竟回應學生，「國會是跨黨派的，每位委員來自不同選區，有不同的看法，不見得很快就凝聚共識、落實執行。」鄭麗文直批，民進黨執政這幾年，大家都知道沒有不能過的法，只有黨想不想過的，被質疑還甩鍋給在野黨？真的當學生不懂什麼叫完全執政？

賴清德說要蓋13萬戶社宅也被學生吐槽，「蔡英文蓋了12萬戶社宅，上網查相關資料，其他4萬多戶都還在規劃中，我不知道規劃中是什麼意思，也許連決標都沒有。加上我記得你過去的市長任內也並未完成、落成任何一戶社宅，想請問你有沒有具體的方案或更詳細的時程，比如說蓋在哪裡？什麼時候開始蓋？蓋多少？」賴僅回應：「明年5月20日，你可以看一看，蔡總統任內最後一天興建跟完成發包的有沒有到12萬戶，如果有的話，那她就是有完成她的政見。」

「用臉接球看過嗎？」鄭麗文直言，自己在總質詢時又問了閣揆陳建仁一次！陳建仁依然答不出來，只能說明，民進黨根本解決不了內部的貪污和腐敗，8年DPP治國沒半撇，只會解決簡單的問題，重要的問題就百般敷衍！這種話術想唬爛大學生，「還是洗洗睡吧！人民真的都醒了喔！」