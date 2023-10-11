國際女孩日，賴清德：成為台灣女孩的後盾，讓女孩成為改變社會的力量。角力國手曾怡瑄。（取自中華奧會網站）

今天是國際女孩日，民進黨今中常會，邀請第19屆FORMOSA女兒獎暨第9屆亞洲女兒獎-體能運動類的曾怡瑄，以「我是女孩、我驕傲」為題專案報告，民進黨主席賴清德裁示，未來擴大投資女孩，讓女孩成為改變社會的力量，「我們會成為台灣女孩的後盾，一起陪伴她們找到屬於自己的一片天」。

民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德聽取報告後裁示，怡瑄是台灣角力運動國手，一路走來獲得許多國內賽事冠軍，2023年更在烏蘭巴托東亞青年運動會女子角力53公斤級得到銅牌的殊榮。

賴清德說，在花樣年華的年紀，能夠有這麼𠎀出的成績，想必付出了許多汗水和努力，放棄了許多休閒、玩樂和與家人相處的時間，這種追夢的毅力和自我期許，讓大家看到超女力、正能量，怡瑄的運動生涯，一定能夠鼓舞更多的女孩，永不放棄自己的夢想。

賴清德說，台灣是追求性別平等的國家，為了讓體育選手養成的環境更好，國家有需要在培力追求夢想的女孩上，投注更多的資源。讓女孩在體育、科技及科學等，參與度較低的領域，能夠有更為均衡的參與，讓每個女孩都不會受到來自性別的牽制，有平等的機會在自己心儀的領域自我實現。

他說，「讓每一個女孩在追求夢想的路上發光發熱」，是聯合國推展國際女孩日的緣由。台灣在2013年起，將每年10月11日也訂為「臺灣女孩日」。未來會繼續朝著「培力女孩」與「提昇女孩權益」努力。

他強調，並且擴大投資女孩，讓女孩成為改變社會的力量，以消除更多女孩面臨的身體自主權、受教權、性別刻版印象，及身體意象等不利的情形。同時讓更多女孩可以參與到，過往以男孩為主的領域，不因性別受限制，並成為相互支持的力量。