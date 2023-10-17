目前正於美國訪問的前總統馬英九在紐約大學演說時，稱部份美國人士意圖把台灣變成第2個烏克蘭。對此，資深媒體人謝寒冰大讚，馬英九不只敢在美國開砲，先前在大陸訪問時還說了中華民國，嗆問民進黨「哪個人有這種Guts？」

馬英九於演說時指出，台灣人非常不歡迎部份意圖把台積電當武器，把台灣變成第2個烏克蘭，不考慮台灣人安危福祉的美國人士，如曾主張台灣政府應該每人發1把AK47步槍，作為與大陸對抗準備的美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），馬直言絕大部分台灣人都認為，這種主張是非常荒謬且不可思議的。

謝寒冰今（17）日在臉書發文指出，馬英九在美國嗆聲，要該國人士別想把台灣變成烏克蘭，更曾在大陸高喊中華民國，「民進黨哪個人有這種Guts？」

對於謝寒冰的說法，許多網友留言表示，「民進黨大咖只會在台灣耍嘴皮子，出去就變成唯唯諾諾的小孬孬了。」「馬英九的格局，讓塔綠班持續跳腳。」「民進黨在台灣欺負自己人最行。」「民進黨哪有膽。」「民進黨只會說馬英九賣台。」