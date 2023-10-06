過去電動車三大核心系統(電池、電控及電機)連結多用端子搭配線束去串接，屬標準化產品，電動車朝設計功能整合與輕薄短小發展，傳統端子搭配線束串接的方式已無法因應節能需求，兩年前開始，三電系統串接開始朝二合一、三合一、四合一設計，改用車用連接裝置模組，加上品牌車廠開發車體架構必須經過兩三年測試時間，並耗費幾十億元成本，為降低成本，縮短開發時間，現在多會建立數個主架構平台，讓各系列的車款可以共同採用，一連串的改變，為崧騰汽車產品佈局帶來新商機 。

崧騰表示，車用連接裝置模組著重在「電」的解決方案，相較於其他競爭者多為機構領域出身的廠商，我們具有電源關鍵技術及模具開發能力，可以與國內外車用Tier 1廠共同開發車用連接裝置模組，目前車用連接裝置模組除三電系統，還包括48V轉12V的車內充電等，新產品已開始小量出貨，隨著多合一產品設計及主架構平台趨勢成型，新產品可望於2024年下半年開始放量，成為公司營運成長新動能。

今年車用產品佔崧騰營收比重約7%到8%，隨著車用新產品出貨逐步攀升，崧騰預估，2024年車用產品營收有望較今年成長80%到100%，2025年車用產品佔比可望達20%。

在工具機方面，受到俄烏戰爭及全球通膨升息影響，崧騰工具機客戶因庫存調整減少拉貨，致使崧騰今年營運受到不小的衝擊，第1季因提列庫存損失而出現單季虧損，不過崧騰努力簡化及優化生產流程，提升生產效率，毛利率及獲利於第2季開始回到正常水準，第2季合併毛利率回升至18.54%，單季稅後盈餘為4947萬元，單季每股盈餘為0.65元，上半年也順利轉虧為盈。

展望第4季，崧騰表示，工具機客戶庫存已逐漸回到正常水準，我們公司的庫存週轉天數亦已接近正常，最壞狀況已經過去，不過現在客戶還是保守，訂單能見度較低，預期第4季跟第3季差不多，明年上半年看起來還是保守，明年下半年有機會轉佳，整體來看，明年會比今年好。