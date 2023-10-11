晶睿通訊重視客戶感受，陸續於國內及海外營運據點成立多國語言客服中心，現階段於台灣、拉丁美洲區已有據點，未來將拓展至紐澳及歐洲區。

晶睿通訊前9月合併營業收入為73.02億元，年成長11.5%。

晶睿通訊持續讓AI技術落地，聚焦前端影像分析能力，引導客戶升級智慧安防解決方案以及雲端監控服務，同時不間斷積極導入智能製造，優化產能效率與品質，提升整體競爭力。