南亞科已公布9月營收27.24億元、月增5.8％，年減15.03％，年減持續縮減中（上半年年減都在五至六成以上）；累計前9月營收211.88億元，年減56.76％，也較上半年營收年減65.58％縮減）。

南亞科第一季及第二季每股虧損各為0.54元、0.25元，第三季伴隨著營收小幅季增，以及報價止跌回穩，虧損可望大幅縮減，市場樂觀期待今天法說會行情。

鉅橡9月營收1.01億元 連續三個月成長
《營建股》台南建案持續入帳 皇龍Q3營收登頂
《綠能環》離岸風電加速認列 森崴能源9月營收破10億、創次高
#南亞科 #法說會 #縮減 #元大關 #月營收