南亞科已公布9月營收27.24億元、月增5.8％，年減15.03％，年減持續縮減中（上半年年減都在五至六成以上）；累計前9月營收211.88億元，年減56.76％，也較上半年營收年減65.58％縮減）。
南亞科第一季及第二季每股虧損各為0.54元、0.25元，第三季伴隨著營收小幅季增，以及報價止跌回穩，虧損可望大幅縮減，市場樂觀期待今天法說會行情。
南亞科（2408）今（11）日股價挾下午法說會，將釋出正向未來展望，包括記憶體報價調漲、客戶需求回溫等利多，今天股價大漲逾2.5％～3％之間，並站上70元大關。
南亞科已公布9月營收27.24億元、月增5.8％，年減15.03％，年減持續縮減中（上半年年減都在五至六成以上）；累計前9月營收211.88億元，年減56.76％，也較上半年營收年減65.58％縮減）。
南亞科第一季及第二季每股虧損各為0.54元、0.25元，第三季伴隨著營收小幅季增，以及報價止跌回穩，虧損可望大幅縮減，市場樂觀期待今天法說會行情。
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