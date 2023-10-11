南亞科已公布9月營收27.24億元、月增5.8％，年減15.03％，年減持續縮減中（上半年年減都在五至六成以上）；累計前9月營收211.88億元，年減56.76％，也較上半年營收年減65.58％縮減）。

南亞科第一季及第二季每股虧損各為0.54元、0.25元，第三季伴隨著營收小幅季增，以及報價止跌回穩，虧損可望大幅縮減，市場樂觀期待今天法說會行情。