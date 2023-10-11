香港信報報導，深成指最多升114點，高至10,164點，半日收報10,124點，升74點或0.74％，成交額為3,292.11億元。

滬深300指數半日收報3,671點，升14點或0.39％，創業板指數報2,011點，升23點或1.2％。

各類股個別發展，傳媒娛樂、醫療器械股升逾2％，房地產、化工股靠穩，水泥、金融股偏軟。

滬指開盤漲10點 深成指漲0.38％
滬指收漲3點 深成指跌25點
恒生指數漲2％ 碧桂園漲6％
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