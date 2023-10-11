香港信報報導，深成指最多升114點，高至10,164點，半日收報10,124點，升74點或0.74％，成交額為3,292.11億元。
滬深300指數半日收報3,671點，升14點或0.39％，創業板指數報2,011點，升23點或1.2％。
各類股個別發展，傳媒娛樂、醫療器械股升逾2％，房地產、化工股靠穩，水泥、金融股偏軟。
大陸股市11日半日上升。上證指數開盤後，最多升20點，高至3,095點，半日收報3,081點，升5點或0.19％，成交額為人民幣（下同）2,014.15億元。
香港信報報導，深成指最多升114點，高至10,164點，半日收報10,124點，升74點或0.74％，成交額為3,292.11億元。
滬深300指數半日收報3,671點，升14點或0.39％，創業板指數報2,011點，升23點或1.2％。
各類股個別發展，傳媒娛樂、醫療器械股升逾2％，房地產、化工股靠穩，水泥、金融股偏軟。
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