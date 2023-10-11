國慶連假結束後的首個交易日，台灣股匯市同步上攻，台股今天上揚151.46點，收復16550點半年線關卡，收在16672.03點。

新台幣匯率以32.17元開出後，展開補漲行情，在國際美元修正、台股上漲帶動下，匯價穩步走揚，盤中最高升抵32.068元、強升1.39角，台北及元太外匯市場總成交金額放大至15.915億美元。

外匯交易員分析，國慶連假期間，雖然以巴衝突升溫，不過美國聯準會官員放出鴿派言論，11月再升息的機率降低，美元指數應聲跌破106大關，非美貨幣得以擺脫偏弱格局，新台幣盤中更一度升破32.1元。

外匯交易員指出，近期國際局勢動盪，可能使避險情緒升溫，讓美元指數獲得支撐；消息紛亂之下，本週可先聚焦美國聯準會會議紀錄、美國消費者物價指數（CPI）結果，而以巴衝突事態發展如何演變，也將是牽動金融市場信心的變數，必須審慎關注。