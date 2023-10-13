野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，第四季台股即將迎接眾多利多行情，包括：（一）景氣落底反彈（二）AI拉貨需求增（三）電子銷貨旺季（四）選舉行情可期，最讓人振奮的是，與AI產品相關的資通與視聽產品，繼7月出口暴增後，8月出口來到75.8億美元，9月出口金額388.1億美元，創近11個月高點 (年增3.4%)，也是首見歷史單月突破百億美元最高紀錄，反映從企業下單到產品出口外銷，大概會有3~6個月的遞延時間，從第四季開始AI出口將顯著增加，不僅有助於出口回溫，也有望帶動企業獲利上修，因此野村投信選擇在最適合逢低布局台股的此刻，推出最適合追成長的投資工具。對於投資人來說，配息固然有吸引力，然而，高股息不見得年化報酬輸給大盤，手動配息不見得輸給高股息，總資產有上升才是重點。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，根據歷史經驗，從第三季開始台灣就正式進入消費性電子備貨的旺季，尤其是在8月過後，各個產品拉貨的力道更是益趨明顯，舉凡像是迎接新年的民生消費需求，以及年底歐美感恩節、聖誕節帶動的電子消費需求等，加上還有隔年的財測利多行情，眾多因素都讓第四季的台股易漲難跌。

即將開募的00935「野村臺灣創新科技 50 ETF」，追蹤「臺灣創新科技50指數」，個股包含AI、5G、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全、半導體…等科技題材一次網羅。此外，企業需要有CSR報告書，近四季營業利益必須大於零，近3個月平均日成交金額在新台幣1500萬元以上，並排除現價離52週高點最遠的10%股票。依據自由流通市值進行排序，選取前50大的企業，保持創新科技ETF最純粹的差異性與優勢競爭力，深度挖掘深度投資價值及市場趨勢。00935將於10月16日開募，發行價格為新台幣15元。