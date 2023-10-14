壽險公會今天公布壽險業績統計，加計認列在負債項下收入，今年前9月壽險業初年度（新契約）保費收入為5158億元，年減17.6%，較前8月年減幅略增。

進一步觀察初年度保費結構，前9月傳統型保單初年度保費收入為3056.5億元，年減幅收斂至個位數9.4%，不過，投資型保單初年度保費收入為2101.5億元，年減幅擴大至27.1%。

壽險公會分析，主要是因投資型保單新制7月1日起上路，投資型保單投資標的、撥回機制、加值回饋等新規定，均影響9月投資型保單銷量，以致前9月整體投資型保單初年度保費年減幅持續擴大。

傳統型保單方面，壽險公會指出，因壽險公司宣告利率調整幅度相對保守，與客戶對於美國升息後宣告利率調漲的期待仍有差距，使客戶保持觀望、或轉作其他資金用途，利變型壽險買氣下滑，導致整體傳統型保險商品初年度保費收入較去年同期減少9.4%。

據壽險公會資料，前9月壽險業續年度保費收入為1.09兆元，年減4%，加總初年度保費、續年度保費後，前9月壽險業總保費收入為1兆6157億元，年減8.8%，意即壽險業持續呈現初年度、續年度及總保費收入「三衰」局面。