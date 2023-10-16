結婚本來是喜事一樁，但是在兩岸卻都有「婚鬧」習俗，尤其大陸，婚鬧往往太過火，喪失分寸，因此常鬧出意外事件，甚至波及人命及性侵等醜聞。大陸河北省秦皇島市前就發生一起離譜事件，一名新郎，竟遭友人綁在路邊電桿，當街脫褲摸鳥，友人甚至拿醬油淋新郎滿全身，離譜的行為都民眾錄下後PO上網，遭網友痛批「物以類聚」。

根據大陸媒體報導，可以從影片中見到，該名新郎背多人架著，強綁在路邊的電桿上，全身被損友脫得精光只剩內褲，眾友人便當著路過民眾面前，對她上下其手，甚至襲擊他的下體，然後朝他潑灑醬油。

民眾目擊眼前離譜景象簡直不敢置信，直言「市區周圍來來往往的人都看著，非常的不文明，希望大家還是文明參加婚禮」。

但影片也引起不少網友抨擊，「婚鬧出了多少事故了，還不消停？有的人素質真的好差」、「醬油潑到石橋上了，感覺非常不好清理」、「哪裡像是結婚」、「只能說蛇鼠一窩，當初也沒這麼折騰別人吧」、「物以類聚罷了」、「婚鬧距離首都越來越近了，農村包圍城市」、「這是2023年？有夠低俗」。