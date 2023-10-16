第一金投信分析，影響力投資在永續投資光譜分布上屬於深永續領域，金融市場投資從傳統的財務投資，在過去十幾年裡開始有「少作惡、不作惡」的ESG風險衡量思維，這幾年則發展永續主題投資，近來更進軍考量ESG風險變現、連結聯合國永續發展目標，同時不忽略財務評價等綜合衡量的影響力投資，為防止漂綠爭議，具備可衡量指標工具、可被認證的影響力投資，未來發展空間備受期待。

深永續議題也受到資金青睞，根據國際金融集團（IFC）的統計報告，全球影響力投資市場規模在2020年已達2.3兆美元，規模持續擴大下、未來成長潛力龐大。 Bloomberg的研究資料顯示，擔憂氣候風險、環保與社會議題，近年永續資產受惠國際機構資金簇擁，預估至2025年全球永續資產規模有機會突破53兆美元，研判深永續影響力投資規模可望進一步成長。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金，是國內首檔影響力投資基金。第一金投信指出，這檔基金所投資的影響力投資企業，瞄準社會、環境、商業、科技等活動，因應時間變遷等趨勢而發展之產業或產品。

第一金投信說明，這檔基金屬投信發行境內基金，雖然並不適用歐盟永續金融規範（SFDR）第9條，但基金投資組合強調維持對環境有正向貢獻，且考量投資組合對環境、社會、公司治理等目標不造成損害，遵循SFDR 第9條深永續原則進行投資。