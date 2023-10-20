氣候變遷躍居全球最重要風險來源，淨零碳排對個人、企業與國家都是嚴峻挑戰，也是龐大轉型商機。國家發展委員會副主任委員高仙桂出席國家淨零高峰論壇分享國家戰略，指出113年中央政府總預算案淨零相關預算相比112年成長45.7%，達964億元。未來政府將持續完善氣候法制環境，協力產業以大帶小，並與國際合作，推動永續金融，打造永續淨零環境。

本屆展覽獲得國內產官學研的支持，匯集海內外各大能源業者與會交流。「一對一採購洽談會」成功媒合國內企業與國際買主進行70個場次洽談會，而首度辦理的「節能減碳諮詢服務」也提供國內企業共44場次的專業諮詢。不僅多家製造商前來尋找產線綠化的方向，更透過活動找到量身打造的節能減碳方案。諮詢顧問之一的SGS台灣檢驗科技股份有限公司提到，減碳不僅是品牌企業需要關注的議題，中小企業與進出口貿易商因應未來國際貿易上的碳盤查、碳關稅等貿易壁壘也需要提前作準備，本次媒合服務中也收到許多貿易商對於綠色認證的諮詢。

國際淨零碳排趨勢脈動下，「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」展會加速擴大，明年可望再度擴大展區內容及系列活動，串聯海內外龍頭企業，打造更多元的淨零解方，致力成為亞太區最大能源盛會。2024年Energy Taiwan及Net-Zero Taiwan將於明年2024年10月2-4日於台北南港展覽館2館展開。