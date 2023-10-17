許明現指出，南寶過往產品市占率若有較顯著提升，主要就是靠創新綠色產品，因此，南寶多年來針對綠色及低碳產業供應鏈，持續投入研發和技術資源開發創新，尤其是具備高永續性與環境友善者，如低/零揮發性有機化合物(VOC)產品，採用不含VOC的水性產品來取代油性產品，以及使用生質原料或可回收原材料的產品，透過多面向的方式，達到永續及減碳效果，開發更耐用、更節能、或環境友善低汙染低碳的高效能產品等。

南寶今年在台北紡織展將展示多樣綠色無毒產品，如不含揮發性有機化合物(VOC)的織物貼合用PUR接著劑，以及織物塗佈用水性PU，以不含VOC的水性產品來取代油性產品，應用於織帶、袋材耐水壓、成衣防水透濕、防風防雨防絨等。

此外，南寶也將展示含有生質(美國農業署BATA認證)吸濕排汗系列產品、環境友善的無氟撥水劑以及相關環保紡織品增硬加工、提升接著力與色牢度加工、窗簾應用等。在水性共聚酯(PET)樹脂應用，應用在聚脂纖維產品，可簡化製程回收作業，是全球供應鏈的減碳目的。

許明現表示，南寶持續著重高毛利產品，調整產品結構，並積極把握新產品與應用的成長機會，而紡織、科技、軟性包裝材料、木工及衛材領域，為南寶在特殊接著劑業務上專注拓展產品應用的五大領域。在紡織領域，除利用台灣紡織產業網絡，以及在鞋供應鏈所累積的良好夥伴關係外，也將持續拓展海外市場。