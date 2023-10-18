日本政府觀光局（JNTO）今天推估，今年9月訪日外國客共有218萬4300人，是2019年9月的96.1%，幾乎回復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的水準。

日本經濟新聞報導，從國家及地區來看，最多的是韓國57萬400人，2到3名分別是台灣的38萬5300人及中國的32萬5600人。

本月正好是日本政府2022年10月大幅放寬入境規定屆滿1年，訪日外國客整體而言持續回復。

國土交通省觀光廳今天也公布速報值（尚未經修正及驗證就立即公布的數字），今年7月至9月每位訪日外國客平均旅行支出達21萬810日圓（約新台幣4萬6000元），不僅超過日本政府目標，也較2019年同期成長29.4%。

而訪日外國客今年1月至9月的消費總額達3兆6000億日圓，有機會達成日本政府所設下的全年消費總額5兆日圓目標。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1121018