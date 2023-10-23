寶陞為美國地板建材通路商，於美國經營地板銷售業務多年，深耕當地地板及室內建材相關之區域零售商、以及設計師、裝工等專業工作者之多元屬性客戶，並積極完善多元產品線策略布局，旗下自有品牌Artisan Hardwood銷售產品涵蓋海島型木地板、超耐磨木地板、以及SPC石塑地板等，近年亦持續擴增包括櫥櫃、石英石檯面、中島、室內裝修邊條等產品線，有效滿足零售商、裝修工、設計師等客戶一站式購足優勢。

依各產品來看，2023年前3季寶陞實木複合地板、SPC石塑地板、強化超耐磨地板、以及其他室內裝修建材等產品營收比重分別為52.23%、36.26%、4.28%與7.23%，除看好美國SPC石塑地板為市場主流地板產品之一，且寶陞於今年第一季寶陞推出具有防水功能的超耐磨地板新品，以期增添未來銷售挹注。

目前寶陞於加州洛杉磯及德州達拉斯、休士頓及聖安東尼奧等地區完善建置營運據點、倉儲中心，以「縮短營銷通路層級」營運模式，不僅在產品定價更具競爭力，且地板相關產品具備彈性設計改良，以及擁有自有物流車隊滿足即時供貨，快速掌握美國各區市場需求；就美國銷售區域分布來看，2023年前3季加州、德州等地區營收比重分別為31.63%、32.48%。

受惠旗下自有品牌Artisan Hardwood保持良好市場競爭力、以及運輸費用下降成本管控等，寶陞2023年上半年毛利率達38.07%，年增4.94個百分點，稅後盈餘6998萬元、每股盈餘2.82元；累計前9月合併營收為16.69億元，年減5.55%。

展望未來，寶陞表示，雖然近兩年隨著全球升息、通膨升溫影響美國新屋房市表現，惟觀察由於美國的房屋整體屋齡持續攀高，且大部分房屋為1980年之前建造，看好美國舊屋翻新剛性市場需求，有助於挹注旗下自有品牌Artisan Hardwood良好業務拓展條件，公司將戮力深化美國德州及東岸業務接單動能，隨著今年下半年佛州新營運據點正式加入營運貢獻，有助於集團拓展美國東南區銷售版圖，在新產品、新據點投入效益逐步展現下，可望挹注公司未來營運成長動能。