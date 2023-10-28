搶攻台灣餐飲市場，美國肉類出口協會駐華辦事處偕同永欣食品，推出「青花椒美牛霸王餃」，嚴選蛋白質含量高、肉質精實甜美的「美國牛菲瑞US Outside Round Flat」特製成美牛餡兒，再搭上時下餐飲青花椒、大紅袍風潮－自本月27日起連兩週五、六、日，邀民眾至大稻埕碼頭，飆新味大啖「青花椒美牛霸王餃」。

美國肉類出口協會駐華辦事處長吳秋衡指出，這是美國牛出口至台灣以來，首度推出水餃製品，也希望將美牛從餐廳延伸到賣場及直銷通路，透過在大稻埕碼頭舉辦活動，也是希望更多年輕人認識新的美國牛肉的製作，試到更多美國牛肉口感。

吳秋衡談起「青花椒美牛霸王餃」，不由得豎起大姆指，他說，別看它只是一顆水餃，肉餡卻來頭不小，採用2023年新品項美國菲瑞牛肉，以整塊原肉塊製作餡料，不混充其他部位肉以及邊角料，肉質好得沒話說，如此濃纖合宜的美牛肉餡再加上青花椒、大紅袍，水煮或乾、煎都可以，相得益彰，絕對會讓人很「刷嘴」，他也建議不要沾醬直接吃，可以感受優質美牛的鮮甜嫩口，此外，它也承襲霸王水餃的紮實，滿口肉汁在口中繃開，味蕾瞬間被完美觸動。

永欣食品冰冰好料理的霸王水餃早已在冰凍食品界佔有一席之地，此次推出美牛新產品，即獲得美國肉類出口協會駐華辦事處的鼎力支持，吳秋衡處長也特別介紹美牛年度新品項，特別選用肉質精實的「美國牛菲瑞」做為水餃的肉餡，對於老饕要求飽汁與紮實感，絕對可以在水餃中飆勝而出。

「青花椒美牛霸王餃」也搭上這波多元料理便車，香麻帶勁的青花椒、大紅袍入肉餡反而得到意想不到滋味，而美國牛肉是全球最受歡迎的牛肉，也是對環境最友善的肉品，美國牛肉是獨特穀物玉米飼養，牛肉油花分布均勻，美國牛菲瑞與青花椒相融度極為「麻吉」。

美國肉類出口協會駐華辦事處特別將此國民美食分享給大家，於10／27起連兩週，自小週末、週末、週日三天在大稻埕碼頭舉辦試吃互動活動，分成主題餐車區、遊客互動區、形象拍照區。可以憑著活動任務卡至主題餐車區免費體驗兌換美國霸王牛肉水餃，再拿著水餃到遊客互動區，品嚐青花椒口味的美國牛肉霸王水餃。此外，還能於形象拍照區與超可愛吸睛的美牛充氣寶寶拍照，完成打卡拍照，並於大稻埕或會市集消費，完成以上任務，再到美牛主題餐車區參加抽獎。