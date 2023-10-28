一名51歲李姓女子自認平時吃得清淡，沒想到健檢的血液報告卻一堆紅字，膽固醇也超標，令她相當不解。原來李女平時工作忙碌，一周有4到5天都是吃水餃或肉包裹腹，營養師表示，這類食物大多是以豬五花絞肉當內餡，默默就吃下過多含有飽和脂肪酸的油脂。

北投健康管理醫院營養師邱佳慧表示，李女日前健檢，報告出爐後發現血液檢查一堆紅字，她驚呼明明日常飲食都很清淡，不解膽固醇為何會超標，原來是李女平時工作忙碌，經常吃水餃、肉包當正餐。

邱佳慧指出，許多民眾都認為只要吃起來味道清淡就是健康飲食，不過包子及水餃這類食物大多都是以豬五花絞肉、少許蔥蒜鹽及香料拌勻後當作內餡，為了讓口感鮮嫩多汁，還會提高肥肉比例，默默吃下富含飽和脂肪酸的油脂。

邱佳慧提醒，民眾飲食中若攝取過多含有飽和脂肪酸的油脂，容易使膽固醇沉積在血管壁，導致血管內壁增厚、血管彈性降低及形成動脈粥狀斑塊堆積，長期下來可能導致心血管疾病、腦中風、高血壓、周邊血管疾病發生。

不過也不能完全不吃油脂，邱佳慧建議民眾減少攝取動物性油脂，可以選擇植物油像是芥花油、橄欖油、苦茶油、酪梨油等。另外多吃蔬菜有助於降低膽固醇、抗發炎及自由基對人體的傷害，保護心血管。