台積電日前宣布不再考慮於龍潭科學園區設廠，讓桃園市長張善政近日來頻遭外界責難，不過國民黨也出面為張緩頰，強調這個鍋其實是蘇貞昌、鄭文燦當初為了選票「揠苗助長」。對此張善政19日表示，自己不會去說中央「揠苗助長、還沒成熟就破功」，因為這樣就會淪為政治口水，未來仍會持續與竹科管理局合作，拓展龍潭科學園區，讓願意來的這些產業都有地方可以來。

台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑以及新北市代理市長劉和然，19日參與遠見高峰會專題論壇。會後接受訪問時，張善政被問到台積電不考慮於龍潭園區設廠一事，近日頻受外界責難，會不會認為是中央甩鍋？對此張則表示「絕對不講這個話」。

張善政強調，這是一個產業發展的問題，「很多人都說我為什麼不講去年執政黨提早宣布這個不成熟的案子，揠苗助長讓案子還沒成熟就破功？我不會說這種話。」張善政說，如果自己講這樣的話，就跟行政院前院長蘇貞昌一樣了，「這是一個產業問題，不要落到政治口水的層次去。」

張善政說，龍潭科學園區還是會繼續發展，新竹科學園區管理局也會持續來拓展龍潭科學園區，並且避開抗爭的地方民眾，桃園市政府也會繼續與竹科管理局配合。張善政也指出，其實航空城也是另外一塊非常好的產業發展用地，桃園有很大的腹地，讓願意來的這些產業都有地方可以來。