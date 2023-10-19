「量六力 當流利夯！」新竹縣政府為鼓勵長輩重視自身健康，19日宣傳「長者量六力，月月抽好禮」活動，希望65歲以上長者及55歲以上原住民，透過簡單的測驗，就能了解自我功能狀況，及早介入處理，進而延緩失能，10月底前完成自評，就可抽500元超商禮券。

衛生局長殷東成指出，根據衛福部2017年老人狀況調查報告，65歲以上長者約17.5％有衰弱風險，當出現失能情況時，死亡率會比未失能者高，過去健康檢查以「發現疾病」為目標，較缺乏完整功能性系統評估。

國健署參考WHO長者整合式照護（ICOPE）策略，針對長者六大能力「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）」建立評估模式，推廣「長者量六力」，希望透過這套評估工具早期發現功能衰退，及早介入運動、營養飲食及社交互動等活動，預防延緩失能。

副縣長陳見賢說，新竹縣目前已有68個醫療機構參與計畫，到9月底服務人數已達4980人，縣內65歲以上人口8萬302人，涵蓋率約6.2％，希望加強宣導推動「量六力」，鼓勵長者們自我檢測，或到參與計畫的醫療院所檢查。

新竹縣醫師公會理事長洪才力表示，「量六力」最重要的是要評估長者在未來自我照顧以外，是否有早期衰退等情況，如能早期發現問題，早點轉介治療，也許就不會衰退到臥床或需要他人照顧。除了專業評估外，每人都可以自己做，希望65歲以上長者，可以自我評估，若有疑慮就可就近到醫療院所檢查、治療。

殷東成說，只要65歲以上長者、原住民55歲以上，10月底前以通訊軟體LINE加入「國健署長者量六力」帳號，註冊後完成自評，就可參加500元超商禮券抽獎，新竹縣60名額將在11月9日抽出。