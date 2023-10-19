中州科大因烏干達外籍生超時工作被停招，7月底正式退場停辦。對於該校實際情況，教育部表示，當中2名烏干達學生有需提高補助需求，已請中州科大加速撥款程序，預計於11月初完成，同時也協調烏干達學生目前安置就讀的學校，於過渡期間協助烏干達學生在生活上的需要。

對於今（19）日傳出教育部突然中斷對烏國學生安置補助，教育部說明，以3學期作為補助原則，主要是烏干達安置他校學生的修業年級是3年級下學期，因此在110學年度第2學期協助安置該校烏干達學生到其他私立大專校院就讀。

教育部提到，要求中州科大需支付烏干達學生安置他校，銜接原大學修業年級到畢業的費用，所以每人原則補助共計3學期，也就是自3年級下學期起算到畢業，共計3個學期，110學年度第2學期到111學年度第2學期。

教育部指出，到111學年度第2學期結束時，已有8位學生順利畢業，尚未畢業的4位烏干達學生，其中2位大學部學生原已有增加補助1學期，主要是學生考量本身當時華語能力不足以跟上學校課程，在安置時，增修1學期華語課程，也已增加補助1學期所需之費用，預計本學期（112-1）將畢業，沒有再增加補助經費的需求。

至於另外2位學生，教育部說，則是有增加補助需求，當中1位學生因個人因素選擇自行申請入學重讀1年級，故目前尚有4學期的就學期限，需要再增加4學期所需費用。1位學生因入學資格符合就讀碩士班，故安置時提高其就讀學制至碩士，預計112學年度上學期將完成論文並畢業，需再增加1學期所需經費。