板橋驚傳凶殺案！疑起口角「遭砍殺」1重傷1命危，兇嫌逃逸中。(警方提供)

新北板橋區板新路某公寓，今（21日）上午驚傳砍殺案，警方上午10時54分獲報，指稱有2名友人因酒後發生口角爭執，持刀互砍，警方趕抵現場，2人1輕傷1命危，已緊急送往亞東醫院救治，並於現場查扣1把藍波刀。

據了解，事發當時一名鄭姓友人經聯繫到場處理，並協助報案，警方及救護人員到場後，鄭男隨即騎乘普重機離開現場，目前警方已掌握其動向，將通知到案說明，以釐清事發原因。

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