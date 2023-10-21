英國資深女星海汀格溫（Haydn Gwynne）曾出演知名影集《王冠》（The Crown）、以及迪士尼電影《美女與野獸》（Beauty and the Beast）於20日驚傳因癌症病逝，享壽66歲，經紀人透露她在親友陪伴下過世，消息曝光後令外界震驚不已。

海汀格溫驚傳過世，她的經紀人在上周五發聲名證實此訊，表示：「舞台和銀幕明星海頓·格溫最近被診斷出患有癌症，我們非常悲傷地與您分享，她於10 月20 日星期五凌晨在醫院過世，周圍都是她心愛的兒子、親密的家人和朋友。我們要感謝皇家馬斯登醫院和布朗普頓醫院的工作人員和團隊在過去幾週提供的優質護理。」

Shocked by the news that Haydn Gwynne has died. So young, so talented. I'd know her for over 30 yrs. We never worked together but I saw her in so many shows & we always chatted when we met. A sad day. There'll be a bright star in heaven tonight. RIP dear Haydn. pic.twitter.com/4GUYmcq8uD — Elaine Paige (@elaine_paige) October 20, 2023

回顧海汀格溫的演藝生涯，她曾出演知名音樂劇《Billy Elliot the Musical》，並藉由精湛的演出，在2009年奪下兩項傑出女配角獎（Outstanding Featured Actress in a Musical），另外也曾四度獲得奧利佛獎（Laurence Olivier Award）的提名。

Haydn Gwynne performs Ladies Who Lunch Old Friends 2022 🍸 RIP pic.twitter.com/poijsiIDgR — Carl Woodward (@mrcarl_woodward) October 20, 2023

不過近年來鮮少產出作品的她，就在一個月前決定重返舞台，豈料被診斷出罹患癌症，海汀格溫為了治病而暫時即將重啟的舞台生活，沒想到才積極投入一個多月療程，就傳出海汀格溫不敵病魔、撒手人寰的噩耗，令人不勝唏噓。