醫院護理師身處高風險、高壓力、低薪的工作環境，人力始終供不應求，不少醫院被迫關病床，直接影響民眾就醫權益。新光醫院今天宣布，11月起輪值三班護理人員薪資加薪1680元，新進人員月薪調升為4萬3680元，盼提升工作士氣，緩解離職潮。

護理人力荒還沒緩解，據統計，今年1到5月，護理師執業人數就從18萬7519人，下降到18萬5901人，不少醫院出現關床潮，大型醫院平均關床8％到10％。衛福部日前宣布明年起提供夜班津貼補助，卻引發不平之聲。護理師公會全國聯合會則期盼衛福部每人每月補助1萬元、保障新進人員年薪70萬，但未與衛福部達成共識。

今年截至9月，新光醫院新進護理人力74位、離職護理人力125位，到職者少、離職者多，始終無法補足需求。今年不得不做出病床降載決定，4月關閉60床，9月關床數已增加至91床，其中16床為加護病床（佔17.6％），若護理人力缺口持續惡化，不僅影響醫院正常營運，更危及民眾就醫安全與醫療品質。

新光醫院副院長洪子仁指出，護理師是醫療體系不可或缺的重要角色，但少子化使得護理系招生不易，再加上護理行業高風險、高壓力的工作型態，使得真正投入第一線醫療職場執業率僅58.4％。

面對當前護理人力不足困境，新光醫院體恤護理人員辛勞，率先自今年11月起實施「輪值三班護理人員全面加薪1680元」，以及「新進人員薪資調升為每月4萬3680元」，配合已實施的各項獎勵措施：每半年發放留任獎金、單位績效獎金、特殊單位津貼、到職第1個月核發簽約獎金7萬元，及提供4年免費住宿等福利措施，提高工作士氣。

洪子仁指出，新制度實施後，新進護理人員只上白班月薪就達到5萬元，年薪更可以符合護理師公會提出的「新進人員保障年薪70萬」訴求。另配合政府明年軍公教調薪4％政策，新光醫院也將調升全體員工薪資，以具競爭力的薪酬吸引並留任優秀人才，創造友善就業環境，持續以優質醫療服務回饋社會。