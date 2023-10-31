今年4月新冠疫情全面解禁，但也將迎來解禁後首個秋冬，新冠疫情於國外有重新燃起之勢。國民黨立法院黨團31日舉行記者會，提醒衛福部及早因應，且要提高醫護人員待遇並降低護病比。立委林為洲質疑，美國已研發出新的快篩叫做二合一快篩，可以把流感、新冠分辨出來，從源頭分流，流感有流感的療程，新冠有新冠的療程，衛福部不要再睡。

林為洲說，最近在選區碰到染疫的人很多，不管是新冠或感冒，11月開始，預計明年1月到達高峰，這些快篩EUA到六月底過期，放在家裡的可以用，但是無法重新進口，因為EUA過期，國內只有一家有快篩藥證，快篩的量到時夠不夠？預估每日確診人數2萬到2.35萬，重症預估每日200人，累計每周將高達1400人，其他慢性病、重症都會受到醫療量能被占用影響。11月起慢慢進入高峰期要預作準備，雖然現在在選舉，但衛福部沒有在選舉，要來做準備。

林為洲問，有無新的快篩及新的快篩EUA？入高峰期後，新冠重症比恐比流感高，一定要分辨出來，而不是隨便當作感冒治療，拿藥回家吃，產生中重症占用醫療量能。

黨團副書記長吳怡玎說，衛福部到底有沒有準備？是否有結合基層的醫療院所守住第一線，才不會讓重症的病人擠進大醫院，造成排擠？衛福部是否可以獎勵補助基層院所做最前線的篩檢，再來投藥，先期篩檢及先期投藥，以及居家照護，讓這些高風險的病人可在家，不會進到大型醫療院所，排擠醫療資源？

吳怡玎提到上波的新冠疫情讓許多醫護人員離職，到今年8月，我國護理師執業率只有62.82％，遠低於美國的84.8％、加拿大的94％，因為我國護理師錢少事多。許多醫院開始加薪留人，力道還是不夠，重點是事情太多，如何讓領有證照的護理師願意回到職場，這是政府該做的。加薪之外還有護病比，跟其他國家比起，我國護理師平均1人照顧13位病人，與美國加州相比是兩倍多。這樣的護病比，會有什麼高品質的照護？

國民黨立委賴士葆表示，他跑了好多里，打完流感疫苗就發兩盒快篩，因為庫存沒人要。多少長者打完流感或公費疫苗就走，不拿快篩，這麼多民眾不領快篩劑，應要告知民眾，現在新冠又起來了，好歹要準備快篩，美國很多地方開始要戴口罩。有媒體報導指出，美國新冠疫情倍增，學校企業鼓勵戴口罩，試問衛福部的配套在哪裡？

賴士葆提到，以美國的護病比來看，手術室普遍是1比1，AIDS到精神科是1比6。我國護師工會的訴求是希望醫學中心的白班是1比5，小夜班是1比8.4，大夜班是1比11，而區域醫學中心的白班是1比7，小夜班1比10，大夜班1比12.8等。他提出訴求，醫護人員待遇要提高，現從護校畢業後從事護理工作比例約五、六成，也要趕快想辦法，降低護病比。