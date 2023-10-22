護理師低薪、高工時問題長年未解，新冠疫情期間更是身心俱疲，疫後掀起離職潮，超過500多名護理人員、醫檢師、醫師，今天在立法院前集結遊行，要求政府還給醫療人員合理的待遇和工時。衛福部部長薛瑞元傍晚表示，預計明年一月，將先發給夜班的護理人員每班400~1000元獎勵，會提供給醫院申請夜班費外，再多給40~50％的金額提供給未計算到的人力，且可以回溯。

行政院會9月28日通過訂定三班護病比，並研擬發給小夜班、大夜班的護理人員，區域醫院層級，每班給400元～600元獎勵費，醫學中心則提供800～1000元的獎勵，並預計將以「健保總額專款專用」的方式編列。不過護理人員日前反對，認為只給夜班，仍無法解決人力不足現況，要求全面加薪每月一萬元。

薛瑞元今天傍晚受訪表示，昨天和各醫護相關團體討論後，下周開始，將會定期和醫護工會定期溝通，對於不同醫院的不合理待遇，會督促醫院改善。

對於今天遊行抗議訴求，薛瑞元表示，現在最急要的是要盡快能做到三班護病比，因此為夜班人力加薪，要先處理，才會較好招募到人力。

他表示，已經規劃明年一月開始，將提供小夜、大夜班人力每班400~1000元獎勵金，由各醫院提出申請經費，健保核定，且會依照各醫院開出金額，再多給40％～50％的金額，以讓醫院調整原本原本沒有計算到的夜班人力，讓醫院全權處理，且上路後，若醫院行政流程跟不上，獎勵金可以回溯至一月開始計算。

至於除了夜班以外，許多護理人員認為，白班包括加護病房、開刀房等工作比夜班更為繁重。薛瑞元表示，未來也將提高白班「繁重工作加給」，對於在特殊急重症單位工作的白班會提高加給，但還沒那麼快，尚待仔細規劃。