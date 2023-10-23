42歲章子怡6年前與大她8歲汪峰結婚，一家五口幸福美滿，如今有大陸於娛樂博主 「推理君江小宴」稱有知情人士透露： 「汪峰、章子怡確實離婚了」且家人的動向已經安排好；對此，汪峰稍早在微博發出聲明證實「歷經八年婚姻的我們經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係」。

汪峰、章子怡於23日下午發出聲明，坦言「經歷了8年婚姻的我們經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係」，並表示這是「兩個成年人共同的決定」，希望能得到大家理解，兩人的聲明中表示，與對方曾攜手共度美滿婚姻，這8年來也一起幸福地照顧家人，「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛」兩人只是換一種方式讓彼此更好的成長，而為了保護家人，也避免過多占用公共資源，以後不會再對此回應。

汪峰發出聲明證實離婚章子怡。（圖／微博@汪峰）

章子怡也發出聲明證實離婚。（圖／微博@章子怡）

事實上，章子怡與汪峰早在2021年就被發現低調退出一起投資的「新影佳映（新沂）電影文化發展有限公司」股東行列，加上其他藝人的爆料，讓章子怡不忍親自發聲：「假的！！！峰哥明早該告誰告誰！」破除婚變傳聞；如今兩人證實離婚，令外界相當震驚。