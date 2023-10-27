物價壓力開始緩解，通膨在過去一年內下降了一半。但是經濟放緩幅度大，可能正在走向衰退，這使得歐央進一步升息的可能性不大。

歐央行長拉加德(Christine Lagarde)重申該行在6個星期前的指引，暗示未來將實施穩定政策，但並未提供其它指引，甚至還保留了進一步升息的可能性。

拉加德在新聞會上說，我們必須保持穩定(不降息)，我們保持穩定，也不是說，我們不會再次升息。

拉加德也指出，歐元區經濟疲軟，可能比上個月所預期的更弱。不過，物價壓力仍然很強，如果中東衝突再次推動能源成本上升，情況可能會進一步惡化。

她稱曾試圖去抑制降息預期，但是未能成功。ECB就算是有討論到降息，也是為時過早。

市場現在認為，ECB有很大可能在明年4月首次降息，然後在年底前進行另外兩次降息。

周四歐元兌美元先是走弱，隨後收窄跌勢，最後下跌0.3%。歐元區公債殖利率則下跌。義大利和德國10年期國債殖利率之間的利差也有所縮小。

在升息之後，歐洲央行存款利率維持在4%的高位，基準利率也維持在4.5%。

維持利率不變也強化了一種預期，即在連續升息之後，歐央基本上已經完成了收緊政策的任務。且歐元區的經濟前景似乎越來越不穩定，並進入軟著陸的風險。