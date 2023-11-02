美國聯邦準備理事會（Fed）再次維持利率不變，美股主要指數今天收紅。
道瓊工業指數上揚221.71點或0.67%，收33274.58點。
標準普爾指數上漲44.06點或1.05%，收4237.86點。
那斯達克指數攀升210.23點或1.64%，收13061.47點。
費城半導體指數勁揚75.06 點或2.33%，收3290.95點。（譯者：陳正健）1121102
美國聯邦準備理事會（Fed）再次維持利率不變，美股主要指數今天收紅。
道瓊工業指數上揚221.71點或0.67%，收33274.58點。
標準普爾指數上漲44.06點或1.05%，收4237.86點。
那斯達克指數攀升210.23點或1.64%，收13061.47點。
費城半導體指數勁揚75.06 點或2.33%，收3290.95點。（譯者：陳正健）1121102
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