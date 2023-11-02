美國聯準會（Fed）利率「連二凍」，市場情緒獲得提振，美股收紅帶動亞股強彈，新台幣兌美元2日開盤一路走升，隨外資轉為匯入，匯價一舉重返32.3元價位，午盤暫時收在32.33元、強升1.54角，上午成交量放大為7.3億美元。

Fed鷹式升息暫告段落，利率已連續兩次維持不變，聯邦資金利率目標區間保持在5.25％～5.5％區間，符合市場預期。

新台幣早盤一路走升，直接收復近日貶值失土，市場振奮情緒帶動，台北股匯上演雙漲行情，但匯銀主管認為，新台幣近期32.5元關卡「保衛戰」，危機尚未解除。

匯銀主管表示，Fed主席鮑爾維持一貫說法，還是不把話說死，未輕易透露利率決策走向，等於是為後續升息保留最後空間，換言之，匯市還是沒有明確方向指引，在利差因素持續下，美元指數預料繼續在高檔盤整，年底前國際匯市反轉機率不大，主要亞幣仍緩貶偏弱格局。

匯銀主管也說，Fed不升息符合市場預期，有提振市場情緒，但也不致於歡欣鼓舞，此題材匯市很快就會消化完畢，後續市場還是回歸基本面，關鍵仍是人民幣及日圓，尤其大陸景氣尚未看到持續性復甦，人民幣仍是緩貶格局，新台幣預計持續在32.3元～32.5元區間徘徊。