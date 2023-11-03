美國10月就業報告已經出爐，非農就業人口僅增加15萬人，顯示就業成長放緩速度超出預期，另外失業率則升高到3.9％，創下近兩年高點。這份報告顯示美國熾熱的就業市場已經大幅降溫，也強化外界預期聯準會（Fed）的升息循環已經結束。

報告出爐後，根據芝商所Fedwatch tool的最新統計指出，市場押注Fed在12月會議上利率不動的機率超過9成。

美國勞工統計局表示，10月非農新增就業人口經季調後達15萬人，低於市場預期的18萬人與過去12個月平均每月25.8萬人的增幅。此外8月非農新增就業人數經修正後從22.7萬人下修到16.5萬人，9月修正後也從33.6萬人調降到29萬人。8.9兩月新增就業人數合計後較修正前銳減10.1萬人。

10月失業率也微幅上升到3.9％，市場原本預期與前月持平為3.8％。平均時薪月增0.2％，與前月相同，略低於預期的0.3％。10月勞動力參與率為62.7％，也較前月的62.8％下降。