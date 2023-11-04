美國聯準會（Fed）日前利率會議決定不升息，基準利率維持於5.25％至5.50％區間不變。財信傳媒董事長謝金河表示，Fed不再升息，簡單用一句話來形容「鷹氣稍減，轉鴿要時間」，不過從去年3月以來升息11次，導致全球經濟下行，也是必要之惡，預測明年下半年可能展開降息。

從去年3月16 日啓動升息以來，聯準會共升息11次、共21碼，利率從0到0.25%拉升至5.25到5.5%，這個利率水平等於回到2008年柏南克時代。

謝金河在臉書發文指出，08年利率狂升，不久引爆雷曼兄弟破產，美國次貸危機爆發，衝擊全球。這次誰會是最大受害者？看起來，中國可能是最大的苦主。而全球經濟下行，也是必要之惡。

他認為，這次Fed不再升息，可以簡單用一句話來形容：鷹氣稍減，轉鴿要時間。

Fed主席鮑爾本周利率凍漲的宣示，也改變金融市場生態。謝金河也盤點對市場的四大影響，一個是VIX恐慌指數大降到14.91，以哈衝突未熄，但恐慌情緒已到低檔。

二是債券殖利率全面下跌，只剩一年以內的短天期在5%以上，10年債最低到4.51%，債市上揚。

三是股市大漲。美國道瓊工業指數連續上漲5個交易日，一週大漲1643.73，漲幅5.07%，Nvidia大漲，費城半導體指數上漲7.05%，台股也有落後補漲效應。

四是，油價全面下跌，西德州原油（WTI）跌至80.89美元。

他指出，美國8月CPI在3.7，未來可能在3到4%之間，這段時間，美國Fed觀察通膨降溫的軌跡，明年下半年可能展開降息，利率可能下調至4.5%附近，景氣往下，企業調整庫存，先下來的，會比較早往上走。