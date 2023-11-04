美國非農就業報告顯示就業市場大幅降溫，讓外界更加篤定聯準會（Fed）升息循環已經步入終點，加上美債殖利率也在持續走跌，激勵美股重啟狂歡派對、過去一周強漲逾5％，創下一年來最大單周漲幅。分析師並預測，在年終行情發酵下，這波反彈走勢可望延續到年底。

美國就業市場明顯放緩，凸顯Fed升息政策正在奏效，也反應Fed主席鮑爾在日前記者會上暗示升息循環可能已經結束。在市場氣氛轉趨樂觀下，帶動美股3日持續先前漲勢，那斯達克指數收盤強升1.38％到13,478.28點，道瓊與標普500指數也分別收高0.66％與0.94％，收在34,061.32與4,358.34點。此外費城半導體指數更是狂漲2.6％。

此外受美債價格大漲，10年期美債殖利率盤中曾跌破4.5％到4.484％的一個月低點。美元指數也下滑近1％到105.07，盤中最低曾摜破105關卡到104.94。

累計過去一周，美股三大指數漲幅均超過5％，創下一年最大單周漲幅。以半導體產業為主的費半指數更是勢如破竹，周線勁升7％。在個股方面，美股成交額最高是特斯拉、收漲0.66％；輝達其次上漲3.45％，蘋果居三，由於營收不如預期，收盤下跌0.52％。

Carson投資研究機構首席市場策略師迪瑞克（Ryan Detrick）認為，雖然美國經濟尚稱穩健，但美股先前卻出現超賣。如今Fed立場開始轉鴿，立即為美股點燃多頭漲勢。他還預測這波反彈有望讓美股超越7月所創高點。

CFRA研究公司也表示，就以往統計數據顯示，在年終行情發酵下，美股通常在每年最後兩個月都有不錯表現，其中標普500指數的平均漲幅約為3％。

瑞銀財富管理公司美國資產配置部門德瑞歐（Jason Draho）則提到，美國利率持穩正為美股反彈鋪路，並吸引投資者開始追高。但鑒於美國經濟情勢尚未明朗，他預期標普500指數將在4,200到4,600點區間交易。

在其他資產類別方面，由於對以巴衝突擴大的憂慮減退，國際油價3日收低逾2％，一周累跌6％左右，為連兩周周線收黑。紐約金價小幅收高0.3％到每盎司1999.2美元，周漲0.04％。