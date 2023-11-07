美債殖利率翻揚帶動美元指數反彈，新台幣兌美元7日應聲轉貶，匯率在連三日勁揚後，早盤一度回到32.2元價位，午後匯價大致在平盤震盪，尾盤央行仍有進場小幅調節，終場新台幣撐在32.1元價位，以32.197元、貶值5.4分作收；市場關注本周美國聯準會（Fed）官員談話，總成交量縮小為12.54億美元。

匯銀主管表示，外資7日雖持續回補台股，但匯市操作有別於前幾日大舉匯入，轉為雙向有買有賣，部分外資繼續匯入，也有外商保管行大買美元，而進出口商則以觀望為主，整體來看全日交易體感不大，新台幣匯價走軟，主要是反映美債殖利率走高，帶動美元順勢向上，整體亞幣均呈現貶值。

根據央行統計，美元指數上漲0.45％，主要亞幣均回檔修正，又以韓元重挫0.81％最深，其次為日圓貶0.51％、星幣貶0.21％、新台幣貶0.17％、人民幣貶0.12％。

匯銀主管指出，以我國最新出口數據來看，10月沒有預期亮眼，整體終端需求尚未回溫，市場瀰漫觀望氣氛，後續國內基本面是否好轉將是關鍵；另一重點是11月以巴衝突是否緩解，若戰火沒有進一步擴大，可望穩定整體股匯表現。

外匯交易員認為，除非有很新的題材出現，否則就近幾個交易日來看，新台幣走勢都是貼著美元及人民幣走，「觀看別人、伺機而動」，而央行在盤初及尾盤都有進場調節，主要是讓開、收盤波動度不要太大，預計短線新台幣將走入盤整格局，預計在32.1～32.3元之間徘徊。

交易員也說，後續就看這兩天Fed官員講話內容，上周Fed立場偏鴿派，使市場預期美國升息已結束，而目前經濟數據也不如過往強勢，符合市場預期，但未來要緊盯有無經濟數據出現變化，近期美國經濟已沒有原先預期亮眼，顯示高利率效果發酵，後續預計Fed會先在高利率觀望，若經濟衰退比預期更快，勢必就要提早考慮降息，屆時美元將明顯轉弱。