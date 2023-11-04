預測美國利率已經到頂，最快明年6月聯準會（Fed）利率政策將轉向，投資人爭相進場抄底美債，帶動iShares 20＋年期美債基金ETF光在3日當天就吸引420億美元資金流入卡位，並推升其ETF強漲2.3％。

根據道瓊斯市場數據顯示，iShares 20＋年期美債基金ETF累計過去三日漲幅約為5.4％，創下2022年10月27日最大三日漲幅紀錄。

過去一周美國財政部、Fed與就業報告相繼釋出訊息，意味利率可能已經觸頂。先是財政部公布新一季再融資計畫，長債標售規模低於預期；之後Fed維持利率不變，鮑爾聲稱對於日後升息將謹慎行事：不過真正為市場注入強心針的是相對疲弱的就業報告，不僅證實升息循環可能結束，還引發外界預期Fed可能提前在明年中開始降息。

投資人目前多認為美債拋售賣壓已近尾聲，在爭相進場大買美債下，導致與債券價格呈反向走勢的美債殖利率3日出現急跌。10年期美債殖利率終場下滑到4.519％，與10月升破5％至16年高點相比，迄今已回落約35個基點。2年期與10年期美債殖利率也同步下滑。

Russell投資公司投資策略分析師BeiChen Lin認為，就業報告凸顯美國經濟正浮現疲弱跡象，Fed可能已完成升息循環。

NatAlliance證券公司固定收益部門主管貝納（Andrew Brenner）也提到，如果美債關鍵殖利率繼續維持在3日低點附近，美債熊市可能已宣告結束。 對交易商而言，日前發布的就業報告就是為Fed在12月例會維持利率不動，並開始為明年降息做準備的重要證據。根據最新利率交換價格顯示，目前市場押注Fed首度降息時間將從明年7月提前到6月，此外明年降息幅度預估將超過100個基點。

不過在金融市場洋溢樂觀情緒之際，前美國財長桑默斯則提出警告，認為投資者不應過早判定Fed已經贏得抗通膨戰爭。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡利也提醒投資人不宜對單月就業報告反應過度。他強調通膨是否持續降溫，仍需觀察後續數據而定。