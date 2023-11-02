美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布利率按兵不動，符合市場預期。

聯準會曾於去年3月及5月分別升息1碼（0.25個百分點）及2碼（0.5個百分點），6月、7月、9月及11月連續4次升3碼（0.75個百分點），12月則僅升2碼，今年首次、第2次及第3次會議各升1碼，第4次會議暫不升息，第5次升息1碼，第6次按兵不動。

聯準會官員今天在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布本月暫不升息。自去年3月以來，聯準會迄今已升息21碼，或5.25個百分點。（譯者：陳正健）1121102