富國銀行新興市場策略師Brendan McKenna點名首選包括印尼盾、菲律賓披索和泰銖。其他專家則表示，亞洲央行有足夠火力捍衛本幣。亞洲所有央行現在持有的外匯存底足以支應3個月以上的進口需求。

McKenna表示，今年接下來這幾個月，亞洲的表現可能跑出，有點像「聖誕行情」（Santa rally）。我喜歡與那些與「鷹派」央行有關的貨幣。

整體而言，市場風向似乎轉而有利於新興市場。

美國勞動力市場持續降溫使聯準會已經完成升息的預期升高，MSCI新興市場貨幣指數上周勁揚0.9%，創下7月以來最佳單周表現。

這對投資人而言，或許也反映出在經歷痛苦的一年之後，終於迎來了重大反轉。尤其在亞洲，一些指標正閃爍著初步的樂觀跡象。根據彭博的3個月風險逆轉數據，在選擇權市場上，操盤手對中國、印度、台灣和韓國等國家貨幣的看空情緒降到最低。此外，亞幣的波動也已減緩。過去30日來，匯率波動最小的亞幣包括人民幣、印度盧比和馬來西亞令吉。

有專家表示，亞洲央行仍將維持緊縮政策，防止與美國的殖利率差距持續擴大，而這將使亞幣受益。印尼上個月升息以支撐本幣，菲律賓央行則表明可能再次升息以抑制通膨壓力。

相較之下，富國銀行策略師McKenna等許多投資人則表明對投資拉丁美洲貨幣抱持謹慎態度，尤其是在巴西和智利央行繼續降息的情況下。法國興業銀行新興市場研究部門主管Phoenix Kalen表示，這對拉美地區的貨幣來說，不是一個好兆頭。