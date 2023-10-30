回顧上周，廢鋼下跌200元，已連三周下跌；鋼筋基價亦每公噸下跌400元，連兩跌；型鋼產品基價則持續維持平盤。

豐興本周盤價持平，鋼筋價格每公噸為1.91萬元，廢鋼收購價在每公噸1.07萬元，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從每公噸362美元續跌至360美元，跌幅縮小；美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸360美元下跌為350美元。澳洲鐵礦砂價格則轉升，由每公噸115.3美元上漲至121.8美元。