回顧上周，廢鋼下跌200元，已連三周下跌；鋼筋基價亦每公噸下跌400元，連兩跌；型鋼產品基價則持續維持平盤。
豐興本周盤價持平，鋼筋價格每公噸為1.91萬元，廢鋼收購價在每公噸1.07萬元，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從每公噸362美元續跌至360美元，跌幅縮小；美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸360美元下跌為350美元。澳洲鐵礦砂價格則轉升，由每公噸115.3美元上漲至121.8美元。
豐興(2015)周一(10月30日)開出本周內銷盤價，國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，止步兩、三周下跌，型鋼產品則持續維持平盤。豐興表示，國際廢鋼下跌但報價量少，且預估土耳其11月進場購買廢鋼，美廢看短底已到，致使國內廢鋼暫不跌、鋼筋亦可平盤觀察。
回顧上周，廢鋼下跌200元，已連三周下跌；鋼筋基價亦每公噸下跌400元，連兩跌；型鋼產品基價則持續維持平盤。
豐興本周盤價持平，鋼筋價格每公噸為1.91萬元，廢鋼收購價在每公噸1.07萬元，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從每公噸362美元續跌至360美元，跌幅縮小；美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸360美元下跌為350美元。澳洲鐵礦砂價格則轉升，由每公噸115.3美元上漲至121.8美元。
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