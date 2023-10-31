越南房地產出現泡沫化危機，今年上半年多達10萬家房地產公司倒閉，越南媒體先前報導，連房地產從業人員加入炒作榴槤的行列，使榴槤價格持續看漲。但最新數據顯示，越南特殊品種榴槤的銷量並不好，果農不堪虧損，只好將200多棵榴槤樹砍光，改種其他作物。

根據《越南快訊 (VnExpress)》報導，貓山王榴槤被譽為世界第一榴槤品種，這一品種的榴槤，售價通常比其他榴槤品種的價格還要高，但近期卻暴跌至一公斤8萬越南盾（約台幣120元），降價幅度超過70％。

報導引述多樂省麥姓（Mai）果農說法指出，貓山王榴槤過去幾年需求強勁，每公斤可賣70萬越南盾（約台幣1050元），但今年品質欠佳，買的人少之又少，一公斤只賣8萬越南盾。

南部前江省何姓果農則說，他辛苦種植貓山王榴槤6年，沒想到賣價更低了，他透露自己慘虧60億越南盾（約台幣910萬），只好忍痛砍掉200棵果樹，改種別的農作物。

越南南部的貿易商Dang Manh Khuong說，貓山王榴槤在價格和生產力方面無法與其他品種競爭，因此導致價格暴跌。