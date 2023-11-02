帆宣主要業務為設備材料代理、廠務工程設計、整合系統應用、設備製造代工4大事業群，以廠務工程貢獻約4成營收為大宗，其餘各約2成，包括晶圓代工龍頭台積電、半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）等國際大廠均為帆宣客戶。

帆宣第三季合併營收135.49億元，季減0.53％、年減4.87％，創同期次高、歷史第五高。營業利益5.63億元，季減20.37％、年減31.66％，為近1年半低、仍創同期次高。歸屬母公司稅後淨利5.76億元，季減29.51％、年減30.2％，每股盈餘2.91元，仍雙創第三高。

累計帆宣前三季合併營收410.57億元、年增14.9％，創同期新高。營業利益18.77億元、年減8.18％，仍創同期次高。歸屬母公司稅後淨利18.5億元、年增9.81％，每股盈餘9.42元，雙創同期新高。

觀察帆宣本業「雙率」表現，第三季毛利率、營益率「雙降」至9.57％、4.16％，營益率為近7季低。前三季毛利率9.61％、營益率4.57％，分為近12年、近4年同期低。所幸營收規模及本業獲利持穩高檔，配合業外收益挹注，使稅後淨利表現續繳佳績。

帆宣總經理林育業先前坦言，目前景氣確實不是太好，原因為還看不到何時會明顯復甦，整體大環境狀況不好預測。不過，帆宣大客戶的建廠進度及代工訂單需求相對穩定，在景氣狀況尚不明朗、比較基期較高下，保守預期今明2年營運將維持穩定。

帆宣董事長高興民則表示，目前產業回升力道及步調仍緩慢，預期可能要到明年第二季才有較明顯回升力道。帆宣已快速因應客戶需求布局全球，今明2年營運希望能達到小幅成長目標，預期要到2025年才會有較大動能。

帆宣已在頭份、湖口及台南設有生產工廠，其中以台南共4座為主要基地。為因應美系客戶需求，帆宣10月初租下南科三期約9075坪土地，董事會1日通過預計斥資19.28億元興建新廠，主要擴充顯示器零組件代工產能，預期明年底完工投產，增添2025年營運動能。